El inmigrante Marco Antonio Muñoz fue encontrado sin vida el mes pasado en una celda de una prisión en Texas, en un “aparente caso de suicidio”, confirmó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La CBP se abstuvo de mencionar en su comunicado detalles publicados en The Washington Post acerca de que el hombre se puso furioso de que lo hubieran separado de su esposa e hijo.

Muñoz, ciudadano de Honduras de 39 años, fue detenido el 11 de mayo en la estación fronteriza de Weslaco, Texas, y transferido al centro de procesamiento de inmigración del Valle del Rio Grande.

Según el Post, agentes de la Patrulla Fronteriza a los que no identificó, dijeron que el hondureño se encontraba con su esposa y su hijo de 3 años, y lo separaron de ellos, aunque la CBP no mencionó a la familia del hombre.

"A family was separated at the [U.S.] border, & this distraught father [Marco Antonio Muñoz] took his own life" in despair. https://t.co/3W1gMYT8YY@realDonaldTrump/#DonaldTrump & #JeffSessions: #Muñoz' death is on your hands like #PR deaths! @WhiteHouse @TheJusticeDept @CBP @AP

— Sharon Carbine (@SharonCarbine) June 9, 2018