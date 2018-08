Un inmigrante mexicano acusado de matar a puñaladas a su exnovia en Minnesota antes de intentar degollarse ingresó sin autorización a Estados Unidos después de ser deportado en 2012, informaron agentes federales.

Fraider Díaz Carbajal fue acusado de homicidio simple por la muerte el 12 de agosto de Enedelia Pérez García, de 27 años, en su apartamento en Shakopee, un suburbio de Minneápolis. Las autoridades dicen que la mujer recibió varias heridas en todo su cuerpo.

Díaz Carbajal fue hospitalizado y luego encarcelado. Se fijó una fianza de 1.5 millones de dólares. Las autoridades no revelaron el motivo del crimen.

El vocero del Servicio de inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Shawn Neudauer, dijo al diario Star Tribune que Díaz Carbajal fue deportado a México en 2012 debido a tres condenas por manejar borracho y una por violencia doméstica. El hombre regresó al país sin autorización, añadió.

“Desde entonces, volvió a ingresar ilegalmente a Estados Unidos, lo cual es un delito”, sostuvo el portavoz de ICE.

Una mujer que también vive en el apartamento dijo a los agentes que escuchó a Díaz Carbajal y García discutiendo y que luego García gritó “suelta el cuchillo”, de acuerdo con la denuncia penal.

Cuando fue a la habitación de Díaz Carbajal lo vio inmovilizando a García contra la cama y apuñalándola. Luego lo vio cortar su propia garganta y apuñalarse varias veces en el abdomen, agregó la denuncia.

