Un inmigrante fue arrestado esta semana luego de que presuntamente intentara violar a una inmigrante en un refugio en el que permanecían.

El sospechoso, de origen guatemalteco, estaba en un albergue instalado en un motel por una organización sin fines de lucro de El Paso, en Texas, cuando fue arrestado por cargos de un supuesto intento de violación a una mujer migrante quien también se estaba quedando en el lugar.

Francisco Maldonado Tojín, de 23 años, al parecer intentó violar a una guatemalteca alrededor de las 9.00 de la mañana del martes en el motel Budget Inn, 5634 Paisano Drive, dijo la policía de El Paso al diario local El Paso Times.

Tanto Tojín como la mujer estaban alojados en el motel gracias a Annunciation House, una organización sin fines de lucro que brinda refugio a los inmigrantes liberados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

