Inmigrante ingiere sus ahorros para evitar ser víctima de robo (FOTO)

Un inmigrante sirio que llegó a Europa tras una larga y peligrosa travesía tuvo que ser operado de urgencia tras ingerir billetes enrollados antes de emprender el viaje, informa Daily Mail.

El hombre que no fue identificado llegó a Holanda con fuertes dolores en el abdomen, náuseas y vómito. Los cirujanos extrajeron alrededor de $1,807 de sus intestinos, señala el medio.

Syrian refugee managed to reach safety in Europe, left in severe pain after swallowing his entire life savings https://t.co/HG4Mr7sE8E

