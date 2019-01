Después de vivir 15 años en Estados Unidos, un inmigrante se encuentra al borde de la deportación por no recibir un correo debido al cierre parcial del gobierno.

Un salvadoreño que oficialmente ingresó este miércoles en “santuario” en una iglesia de Colorado denunció las “injusticias” causadas por el cierre parcial del Gobierno federal y que le impidieron enterarse de que su caso había sido reabierto, presentarse en corte y pedir un retraso en su deportación, reseñó Efe.

“Los políticos, los gobernantes, los que no son inmigrantes deben tomar consciencia de la injusticia de que me deporten porque el correo no entregó una carta y porque las cortes están cerradas”, dijo a Efe el inmigrante Miguel Ramírez Valiente, refugiado en la Iglesia Unitaria Universalista All Souls en Colorado Springs, 100 kilómetros al sur de Denver.

“Desde hace ocho años que inicié los trámites para regularizar mi situación. Siempre me presenté en todas las citas con las cortes. No tengo motivos para no presentarme. Me presento por mis hijos. Y luego no voy a una cita de la que yo no estaba informado, reabren mi caso sin decirme, y me quieren deportar. Es injusto”, lamentó.

Valiente llegó a Estados Unidos en 2004 como indocumentado para escapar de lo que describió como una “situación violenta provocada por las pandillas”. En su país natal, estudiaba jurisprudencia en la Universidad Tecnológica de El Salvador.

En 2011, conoció a su esposa, Alisha, ciudadana estadounidense, con quien tiene tres hijos, de 12, 10 y 4 años. Ese mismo año, al ser detenido al sur de Denver por una infracción de tránsito, debió responder a cargos de conducir sin licencia y, luego, al descubrirse su situación inmigración irregular, se ordenó su deportación.

La situación cambió en 2015 cuando, tras ser víctima de un asalto violento, Valiente cooperó con la policía para identificar y detener al culpable, lo que le permitió solicitar la Visa U, reservada para ciertas víctimas de crímenes.

