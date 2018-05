Inmigrante denuncia un insulto en su café de Starbucks. Faltando solo dos semanas antes del evento antirracismo de Starbucks, Día de entrenamiento nacional contra prejuicios raciales, la cadena de cafeterías Starbucks enfrenta nuevas acusaciones de racismo, luego de que un cliente latino descubriera un insulto racial escrito en su pedido de café, reportó CBSNews.

Un hombre latino llamado Pedro recibió una bebida fría de café con la etiqueta “BEANER”.

“Fue a Starbucks, y le preguntaron su nombre, y su nombre es ‘Pedro’, y escribieron esto ‘beaner'”, dijo el amigo de la víctima, Miguel Acosta, a CBS2 News a través de un compañero de trabajo quien hacía la traducción.

Starbucks investigates after slur demeaning Mexicans is printed on customer’s coffee cups https://t.co/LrCrQo7etV pic.twitter.com/POBHqSsW7r

— SGV Tribune (@SGVTribune) May 17, 2018