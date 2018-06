La organización WikiLeaks publicó el viernes en internet los nombres de más de 9,000 agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), informó el periódico The Washington Post.

La medida es parte de un esfuerzo del organismo para “incrementar la rendición de cuentas“.

La base de datos contiene la información personal públicamente disponible de los empleados y el historial laboral extraído de LinkedIn, incluidos los oficiales de deportación, personal de informática, los pasantes de recursos humanos y los asistentes legales, entre otros.

La lista incluye sus fotos de perfil de LinkedIn e información sobre sus antecedentes educativos y la ciudad y el estado en el que se basan.

“Esta información es un recurso público importante para entender los programas de ICE y aumentar la rendición de cuentas, especialmente a la luz de las acciones extremas tomadas recientemente por ICE, como la separación de niños y padres en la frontera de los Estados Unidos”, escribió WikiLeaks en su descripción de los datos conjunto.

ICEPatrol is an important public resource for understanding ICE programs and increasing accountability, especially in light of the actions taken by ICE lately, such as the separation of children and parents at the US border.

— WikiLeaks (@wikileaks) June 22, 2018