Laura González, mexicana de 54 años, ha vivido por 24 años en los Estados Unidos sin documentos y vio la posibilidad de convertirse en ciudadana por medio de su madre pero al su progenitora morir inmigración le quitó las esperanzas, dice.

“Mi mamá murió en el 2006 y decidí hablar a un número de inmigración que está en los papeles que uno recibe de las aprobaciones… y les expliqué el caso”, dijo en exclusiva a MundoHispánico González, quien llegó al país junto a su esposo y tres hijas con visas de turista. “La persona que me atendió me dijo: ‘no puedes hacer nada, si la persona que te está pidiendo ya no está en vida, no hay petición”.

Sin embargo, Naimeh Salem , la abogada a cargo de su caso en la actualidad, dice que esa información es errónea.

“Hay una sección de la ley de inmigración que permite que reinstalen estás peticiones, sección 240 (l), si el peticionario fallece y si cumple los requisitos”, apuntó Salem.

Según la página web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), los requisitos son: residir en los Estados Unidos durante el proceso, cumplir con buen carácter moral, tener un patrocinador sustituto (un familiar que ocupe el lugar de la persona que haya fallecido), en ese caso el hermano de González.

“En otras palabras, quedando en la misma lista de espera de cuando hizo su petición en el 1995”, añadió la abogada.

González espera recibir su residencia antes de diciembre del 2018.

En otros casos si tus padres, hermanos o hasta un empleador fallecen y habían hecho una petición por una persona, la experta en inmigración asegura que se puede volver a reingresar el pedido y a seguir con la petición, si se cumple con los requisitos.

