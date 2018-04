Dos agentes de la Patrulla Fronteriza fueron sorprendidos escoltando a un hombre “que parecía mexicano” hacia el sur de la frontera sin pasar por los protocolos de repatriación establecidos, según se ve en un video.

El incidente se registró hace más de un año, en marzo de 2017, en el cruce fronterizo entre Caléxico, California, y Mexicali, México, cuando una oficial mexicana reprendió a los agentes cuando se aproximaban a la línea divisoria con el hombre.

La agente les recordó que en virtud de un acuerdo entre Estados Unidos y México, antes de ser repatriada, toda persona debe pasar por un trámite consular de confirmación de su nacionalidad.

En el video obtenido por NBC News se observa cómo un agente de la Patrulla Fronteriza, que menciona tener “20 años haciendo esto”, dice estarle haciendo un favor al individuo al acompañarlo hacia el lado mexicano.

Video obtained by @NBCNews shows U.S. agents trying to dump an injured man over the Mexican border. https://t.co/ZABIQmF9Dk

— NBC News (@NBCNews) April 11, 2018