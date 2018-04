La mañana del domingo de pascuas fue un tanto diferente para los residentes de un vecindario ubicado al noreste de Georgia.

Y es que según contaron los vecinos de la ciudad de Braselton, en el condado de Gwinnett, cuando despertaron, encontraron un singular paquete en la entrada de sus viviendas.

Se trataba de un empaque de plástico que contenía una propaganda que decía lo siguiente:

“Mantén América americana. Reporta a cualquier inmigrante ilegal. Ellos no son inmigrantes, son criminales. Llama al 1.866.DHS.2ICE”.

La propaganda estaba firmada con la dirección de una página web: www.bloodandsoil.org, un espacio aparentemente dirigido por un grupo de supremacía blanca cuyos miembros mantienen que sus antepasados ​​europeos conquistaron América y se las heredó únicamente a ellos.

El hecho indignó a los vecinos que denunciaron su incomodidad y reportaron haber visto al menos cientos de empaques con las mismas características en la entrada de sus viviendas.

“Esto es terrible. Simplemente terrible”, dijo Anna Roper a WSB-TV, estación hermana de MundoHispánico.

“Publiqué sobre esto (en el sitio web de la comunidad). Recogí todos los que pude y los boté en la basura”, agregó Roper.

La mujer dijo que también vio mensajes considerados racistas y antiinmigrantes pintados en un puente cercano a la comunidad.

“He llorado mucho esta mañana sobre este asunto”, dijo Roper.

Roper contó además que cree que alguien pintó el graffiti durante el pasado fin de semana.

“(Esta comunidad) es extremadamente diversa, africana, del este de Asia…”, explicó.

En un sitio web comunitario, muchos otros dijeron que estaban igual de indignados por el mensaje racista pintado en el puente.

“Creo que es ridículo, insultos raciales como ese son estúpidos”, dijo el residente James Bell.

Residents of a suburban subdivision outraged over racist message scrawled on bridge. What they doing to find those responsible. Live at 5:30pm. pic.twitter.com/WK8oZSzPVs

— Tom Regan (@tomreganWSB) April 2, 2018