Mexicana gana el ‘American Book Award’ con libro sobre niños inmigrantes en Estados Unidos

La escritora mexicana Valeria Luiselli obtuvo el ‘American Book Award‘ por un libro en el que recoge los infortunios de los niños inmigrantes que buscan protección en Estados Unidos.

A través de un comunicado, la Before Columbus Foundation informó que la escritora fue ganadora por el texto ‘Tell Me How it Ends: An Essay in Forty Questions’, y que en español fue publicado con el nombre “Los niños perdidos”

En la obra que cuenta con prólogo de Jon Lee Anderson, Valeria Luiselli narra su experiencia como traductora en la Corte migratoria de Nueva York para la defensa de los niños inmigrantes.

El libro relata el proceso legal que determina el futuro de miles de menores centroamericanos que llegan a Estados Unidos.

El título original hace referencia a 40 preguntas que deben responder para que la Corte determine si pueden pedir asilo.

Valeria Luiselli: entre el deber y la impotencia

El libro de la escritora mexicana refleja de primera mano el enredado proceso legal del que depende el futuro de los miles de niños que arriesgan la vida para cruzar las fronteras de México y Estados Unidos.

“Los niños perdidos” narra historias de infantes que buscaban escapar del infierno cotidiano en sus países de origen.

La autora expresa la realidad de los pequeños migrantes entre el deseo de remediar el desamparo en el que se encuentran y la impotencia que desata la incapacidad para hacerlo.

En 2016, había manifestado que la mayor dificultad que viven los niños migrantes es México, más allá de Estados Unidos.

“No se sabe cuántos de los niños que salen de sus países llegan a Estados Unidos”, expresó entonces.

“Es más fácil para un adolescente subirse a ‘La Bestia’ que para un niño de cinco años”, señaló luego.

“Una suposición terrible que tengo es que muchos de los niños no lo logran”, agregó la escritora mexicana.

Valeria Luiselli nació el 16 de agosto de 1983 en Ciudad de México. Es Licenciada en Filosofía de la UNAM y desde 2008 vive en Nueva York.

