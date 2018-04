El presidente Donald Trump el lunes volvió a tuitear furiosamente sobre el tema migratorio, llamando al Congreso a aprobar leyes de seguridad fronteriza “usando la opción nuclear si es necesario”.

El mandatario tuiteó que es necesario construir el muro en la frontera con México y que “los demócratas quieren mantener la frontera abierta y por lo tanto ¡quieren las drogas y la delincuencia!”. Afirmó que el acuerdo para ayudar a los inmigrantes llamados “dreamers” “está muerto porque a los demócratas no les importaba y no actuaron”.

DACA is dead because the Democrats didn’t care or act, and now everyone wants to get onto the DACA bandwagon… No longer works. Must build Wall and secure our borders with proper Border legislation. Democrats want No Borders, hence drugs and crime!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2018