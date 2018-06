El presidente estadounidense Donald Trump firmó el miércoles por la tarde una orden ejecutiva que pone fin a la separación de familias inmigrantes en la frontera, pero dejó en claro que su política de “tolerancia cero” contra la inmigración ilegal continúa, reportó CBS NEWS.

El presidente rubricó el decreto en la Casa Blanca, junto al vicepresidente Mike Pence, y la Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.

Horas antes, Trump tuiteó que estaba “trabajando en algo” relacionado a inmigración, luego de reunirse el martes por la noche con republicanos de la cámara baja.

Trump siguió culpando a los demócratas, sosteniendo que “ellos no nos darán los votos necesarios para aprobar una buena propuesta migratoria”. El partido del presidente, republicano, controla ambas cámaras del Congreso.

It’s the Democrats fault, they won’t give us the votes needed to pass good immigration legislation. They want open borders, which breeds horrible crime. Republicans want security. But I am working on something – it never ends!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2018