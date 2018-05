El presidente estadounidense Donald Trump arremetió el miércoles nuevamente contra la pandilla MS-13, conformada principalmente por inmigrantes centroamericanos, a la cual catalogó la semana pasada como “animales” y exigió mayor apoyo para reforzar la seguridad fronteriza.

Trump formó parte de una mesa de discusión en el Morrelly Homeland Security Center, en Long Island en la que participaron autoridades electas, federales, del cumplimiento del orden y hasta familiares de víctimas mortales de la pandilla, reportó CBS New York.

These are the parents of two girls chased down and brutally murdered by MS-13. Watch live as they join President Trump in fighting back against this horrific gang. https://t.co/EmsdctGWtd pic.twitter.com/bq6PHuRGMI — The White House (@WhiteHouse) May 23, 2018

En su discurso, Trump aseguró que se trata de “una pandilla despiadada que ha violado nuestras fronteras y ha transformado barrios una vez pacíficos en campos de muerte manchados de sangre”. Agregó: “Son gente horrible, por cierto”.

El mandatario lamentó nuevamente que Estados Unidos tenga las que calificó como las peores leyes de inmigración del mundo y aseguró que muchos de los pandilleros aprovechan vacíos legales para ingresar al país como “menores no acompañados”.

“Ellos se ven tan inocentes, pero no lo son”, dijo Trump.

Noticia en Desarollo: Donald Trump visita a Long Island para hablar sobre las pandillas EN VIVO: El presidente Donald Trump se va a dirigir al país desde Long Island para hablar sobre la MS-13, una pandilla nacida en las cárceles de Estados Unidos e integrada, en su mayoría, por inmigrantes centroamericanos. El mandatario se ha referido a estas personas como "animales" Posted by Mundo Hispánico on Wednesday, May 23, 2018

Luego de explicar con detalles varios ejemplos de crímenes cometidos presuntamente por pandilleros en Estados Unidos, Trump lanzó parte de la culpa a los demócratas a quienes acusó de no querer enmendar las leyes.

También criticó la práctica de “atrapar y liberar” a indocumentados en la frontera y dijo que la oposición se opone a incrementar la seguridad fronteriza.

Orígenes e impacto de la pandilla MS-13

La Mara Salvatrucha nació en las calles de Los Ángeles en la década de los 80, cuando llegaron a Estados Unidos centenares de salvadoreños que huían de la guerra civil y que, luego, fueron deportados a su país de origen, lo que en la práctica provocó la expansión de la banda a Centroamérica.

Solo en Estados Unidos se estima que viven más de 10,000 miembros activos de la pandilla, quienes residen en al menos 40 estados, según la Casa Blanca.

MS-13 is a transnational gang that has committed horrendous acts of violence in communities across America. President Trump is dedicated to protecting Americans from these animals. More: https://t.co/gVuLdJYVAD pic.twitter.com/5TQfAmMwaw — The White House (@WhiteHouse) May 23, 2018

En total, unos 100,000 miembros de la MS-13 viven en El Salvador, Honduras, Guatemala, México e Italia, el país de Europa con mayor presencia de pandilleros, según el International Crisis Group, un centro de estudios que busca la resolución y prevención de conflictos.

TE PUEDE INTERESAR: Trump defiende llamar “animales” a los pandilleros y dice que siempre lo hará

En Estados Unidos, Trump ha arremetido en varias ocasiones contra la agrupación criminal y la Casa Blanca incluso sacó un boletín donde explica muchas de las atrocidades que sus miembros cometen en el país.

Too many innocent Americans have fallen victim to the unthinkable violence of MS-13’s animals. President Trump is fighting back to secure the safety of the American people. https://t.co/9PR7eA1HLn — The White House (@WhiteHouse) May 23, 2018

Con información de AP y EFE.