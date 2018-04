El presidente estadounidense Donald Trump advirtió el martes que la ayuda a Honduras y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) están “en juego” al criticar nuevamente la “gran Caravana” de inmigrantes que supuestamente atraviesa ahora México con destino a EE.UU.

“Más vale que la gran Caravana de gente de Honduras, ahora atravesando México y en dirección a nuestra Frontera de ‘Leyes Débiles’ sea detenida antes de que llegue allí”, dijo Trump en su cuenta de Twitter.

The big Caravan of People from Honduras, now coming across Mexico and heading to our “Weak Laws” Border, had better be stopped before it gets there. Cash cow NAFTA is in play, as is foreign aid to Honduras and the countries that allow this to happen. Congress MUST ACT NOW!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 3, 2018