Diversos funcionarios y figuras públicas a ambos lados de la frontera reaccionaron con asombro y enojo el jueves al insulto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hiciera sobre inmigrantes en una reunión con legisladores en la Casa Blanca.

Según diversos reportes noticiosos, Trump cuestionó el jueves por qué el país debería de permitirle la entrada a personas que provienen de “países de mierda”, mientras rechazaba un plan propuesto por un grupo bipartidista de senadores que habría cambiado las reglas que afectan el ingreso a personas de países africanos y de Haití.

Lo anterior de acuerdo con tres personas al tanto de lo que se habló en la reunión. Por su parte, la Casa Blanca no negó el comentario.

Una de las reacciones más fuertes llegó de parte del expresidente mexicano Vicente Fox, quien utilizó la red social Twitter para cuestionar al mandatario estadounidense.

“Presidente Trump, su boca es el agujero más lleno de mierda en el mundo. Con qué autoridad proclama quién es bienvenido en Estados Unidos y quién no”, escribió Fox. “La grandeza de los Estados Unidos está construida en la diversidad o usted ha olvidado de sus antepasados inmigrantes, Donald?”.

.@realDonaldTrump, your mouth is the foulest shithole in the world. With what authority do you proclaim who’s welcome in America and who’s not. America’s greatness is built on diversity, or have you forgotten your immigrant background, Donald? — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) January 11, 2018

Al mismo tiempo, legisladores estatales, líderes de organizaciones proinmigrantes y funcionarios de todo el país utilizaron la misma red social para criticar las palabras de Trump. A continuación algunas de esas reacciones:

"The President must apologize:" Haitian-American GOP Rep. Mia Love slams Trump's "shithole countries" comment https://t.co/h3xuDTz2fP — TIME (@TIME) January 12, 2018

DNC chair hits Trump for "shithole countries" comment: "My parents came from one of those countries" https://t.co/my2Oky8T7H pic.twitter.com/MgX8fwv6rI — The Hill (@thehill) January 12, 2018

“We can now we say with 100 percent confidence that the president is a racist," says U.S. Rep. Luis Gutierrez, after Trump said he'd prefer immigrants from Norway over "shithole" countries https://t.co/vLTuEvJLYP pic.twitter.com/oKMV6aPhgm — Chicago Tribune (@chicagotribune) January 12, 2018

Aunque, por su parte, el exalguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, dijo que “apoya al presidente a pesar de sus comentarios”.

Joe Arpaio responding to Trump's "shithole countries remark": "I support him regardless of what he says": pic.twitter.com/qzyYnUEQCM — TheBeat w/Ari Melber (@TheBeatWithAri) January 12, 2018

Con información de AP.