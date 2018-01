El gobierno federal cerrará parcialmente a partir del sábado luego de que demócratas y republicanos no alcanzaran un acuerdo presupuestario antes de la medianoche del viernes.

El fracaso en las negociaciones tuvo como punto clave la incapacidad de ambas partes para encontrar una medida para beneficiar a cerca de 800,000 jóvenes inmigrantes que llegaron al país cuando eran niños y que podrían quedar sujetos a la deportación a partir de marzo.

El cierre del gobierno inicia justo el día en que Trump cumple un año en el poder.

La propuesta presupuestaria presentada por los republicanos obtuvo 50 votos a favor y 48 en contra, pero fueron insuficientes para aprobar unos fondos que requerían el apoyo de 60 senadores.

Esta propuesta, que la Cámara Baja aprobó el jueves, dotaba de fondos al Gobierno hasta el 16 de febrero, prolongando así el plazo de negociación entre demócratas y republicanos para unos presupuestos definitivos.

Los demócratas, sin embargo, condicionaron su apoyo a que Trump y los republicanos accedieran a regularizar a los jóvenes conocidos como “dreamers” o “soñadores”.

El estatus legal con el que el expresidente Barack Obama dotó a estos jóvenes expira el próximo 5 de marzo, fecha a partir de la cual podrían ser deportados.

Aunque Trump se implicó personalmente en las negociaciones con los demócratas para lograr los fondos necesarios para mantener su Gobierno en funcionamiento, estos no dieron su brazo a torcer.

Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, criticó a los demócratas por negar los votos al proyecto para extender las negociaciones por un mes más.

“Este es el comportamiento de obstruccionistas perdedores, no de legisladores”, publicó la Casa Blanca en el comunicado compartido por Sanders en Twitter.

Duras negociaciones

El presidente estadounidense Donald Trump y el líder del bloque demócrata en el Senado, Chuck Schumer, se reunieron el viernes por la tarde en un esfuerzo de última hora para evitar una parálisis presupuestaria, mientras Washington se encontraba marcadamente dividida y trabada en una confrontación sobre el gasto federal y una solución legislativa que proteja de la deportación a los denominados soñadores o “dreamers”.

Los dos neoyorquinos, que se enorgullecen de sus habilidades por llegar a acuerdos, salieron de la reunión en la Casa Blanca sin un acuerdo, y republicanos y demócratas en el Congreso siguieron culpándose unos a otros mientras se agotaba el plazo de la medianoche.

“Hemos logrado algunos avances, pero aún tenemos un buen número de desacuerdos”, reconoció Schumer ante los medios a su regreso al Capitolio.

Conforme las noticias de la reunión de Schumer se propagaban, la Casa Blanca buscó asegurar a los líderes republicanos en el Congreso que Trump no haría ninguna concesión importante de políticas, dijo una persona al tanto de las conversaciones pero que no tenía autorización para ser citado por su nombre.

El líder republicano en el Senado, John Cornyn, de Texas, indicó que Trump le dijo a Schumer que resolviera el asunto con McConnell y el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan.

“La pelota está del lado de la cancha del senador Schumer”, subrayó Cornyn.

Los senadores demócratas habían notificado que dilatarían un proyecto de ley de financiación gubernamental de cuatro semanas que fue aprobado por la Cámara de Representantes el jueves en la noche. Eso los expondría a ser culpados de un cierre del gobierno, pero ellos a su vez responsabilizan a los republicanos.

“Ellos son los que mandan”, dijo Schumer el viernes al entrar a su oficina en el capitolio. “No hablan con nosotros. Están totalmente paralizados, son ineptos. No hay con quién negociar”.

Minutos antes de la votación en el Congreso, cerca de las 10 p.m. hora del este de Estados Unidos, Trump anticipó la derrota en redes sociales y culpó a los demócratas del cierre.

“No se ve bien para nuestros militares ni para la seguridad en nuestra muy peligrosa frontera sur. Los demócratas quieren un cierre para disminuir el gran éxito de los recortes impositivos y lo que están logrando para la economía en auge”, dijo Trump en Twitter.

Not looking good for our great Military or Safety & Security on the very dangerous Southern Border. Dems want a Shutdown in order to help diminish the great success of the Tax Cuts, and what they are doing for our booming economy.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2018