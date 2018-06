Dirigentes de la Cámara de Representantes del Partido Republicano hicieron público el jueves un borrador de la legislación de inmigración que proporcionaría protección legal para los jóvenes indocumentados conocidos como soñadores o “dreamers” y otros inmigrantes, y al mismo tiempo daría 25,000 millones de dólares para el muro a lo largo de la frontera con México, informó USA TODAY y varias agencias de noticias.

BREAKING: House GOP draft immigration bill includes visas for 'Dreamers' and other immigrants, $25 billion for border wall.

— The Associated Press (@AP) June 14, 2018