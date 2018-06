Los líderes del Partido Republicano anunciaron el jueves por la tarde que retrasarán la votación de una polémica legislación de inmigración hasta la próxima semana. La medida, que llevaría a la ciudadanía a los denominados “dreamers” y financiaría el muro fronterizo del presidente estadounidense, debía ser sometida a votación el viernes.

El anuncio surge horas después de que otro proyecto de ley conservador sobre inmigración fuera rechazado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Ambos proyectos republicanos sacaron a la luz la división que hay entre los legisladores de su partido sobre un tema que ha provocado confusiones.

La iniciativa conservadora obtuvo 231 votos en contra y 193 a favor y preparó el terreno para comenzar a debatir la segunda propuesta, la cual fue elaborada por los líderes republicanos que esperan llegar a un acuerdo tanto con los grupos moderados como con los conservadores del partido.

Esta medida fue considerada demasiado indulgente por algunos conservadores y parecía destinada al fracaso, por lo que la votación final se llevaría a cabo hasta el viernes, dijeron asesores legislativos.

El rechazo de ambas propuestas sería algo vergonzoso para el presidente Donald Trump, quien las había apoyado.

El jueves, los legisladores republicanos abandonaron una reunión a puertas cerradas de dos horas y dijeron que los líderes agregarán dos disposiciones a la amplia legislación para atraer más respaldo.

Una requeriría que los empleadores usen un sistema en línea para verificar la ciudadanía de sus empleados, lo que podría atraer a los conservadores. El otro facilitaría a los empleadores retener a los trabajadores migrantes, lo que podría reforzar el apoyo de los republicanos de las regiones agrícolas.

El proyecto de ley general haría posible que los jóvenes inmigrantes traídos ilegalmente a los Estados Unidos se conviertan en ciudadanos, financie el muro fronterizo propuesto por el presidente Donald Trump e impongan otros requisitos de seguridad.

La batalla sobre la inmigración se intensificó en las últimas semanas por imágenes desgarradoras de niños migrantes que fueron separados de sus familias y también se ha complicado por las confusas declaraciones de Trump.

En la Casa Blanca, Trump defendió la política de “cero tolerancia” de su gobierno, con la cual todos los adultos que son detenidos por ingresar al país de manera ilegal son procesados judicialmente, un cambio que ha provocado la separación de miles de familias.

El presidente dijo que sin esa política, habría un ingreso de migrantes “como nunca nadie ha visto”.

Agregó que invitó a los dos principales demócratas del Congreso, la líder de la minoría en la cámara baja Nancy Pelosi y el líder de la minoría en el Senado Chuck Schumer, a la Casa Blanca para una negociación sobre inmigración. Los calificó como unos “demócratas extremistas” que quieren una “frontera abierta”.

En un tuit que pareció socavar las labores de los líderes en la Cámara de Representantes para reunir votos, el mandatario cuestionó el propósito de la medida al insinuar que de igual forma estaba condenada al fracaso en el Senado.

We have to maintain strong borders or we will no longer have a country that we can be proud of – and if we show any weakness, millions of people will journey into our country.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2018