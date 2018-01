El presidente estadounidense Donald Trump sugirió el martes a congresistas de ambos partidos que lleguen a un acuerdo de inmigración que primero beneficie a los 800,000 jóvenes que fueron traídos a Estados Unidos cuando niños, y que quedarán en el limbo en marzo, pero que, al mismo tiempo, aumente la seguridad fronteriza.

El mandatario dijo que cualquier propuesta para beneficiar a los inmigrantes requerirá la construcción de un muro en la frontera y que el Congreso, posteriormente, podría buscar una reforma migratoria integral en una segunda fase.

BREAKING: Trump suggests two-phase immigration deal, first addressing young immigrants and border security, broader issues later.

— The Associated Press (@AP) January 9, 2018