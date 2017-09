El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, pidió hoy al presidente Donald Trump que mantenga el programa migratorio proclamado por el expresidente Barack Obama, conocido como DACA, y que ha protegido de la deportación a 800,000 jóvenes indocumentados.

En una entrevista en la radio WCLO, de su estado natal, Wisconsin, a Ryan le preguntaron sobre la posibilidad de que Trump acabe con el programa, a lo que contestó: “No creo que deba hacer eso, esto es algo que el Congreso necesita arreglar”.

“Esta gente está en el limbo, son niños que no conocen otro país, a los que sus padres trajeron aquí y que no conocen otro hogar. Realmente creo que debe haber una solución legislativa y eso es en lo que estamos trabajando y queremos tranquilizar a la gente”, dijo Ryan, el republicano con mayor rango en el Congreso, el único órgano con poder para cambiar el sistema migratorio de Estados Unidos.

Paul Ryan tells WCLO Trump should not end DACA, says Congress should fix pic.twitter.com/jwzU4sRkgs

— JM Rieger (@RiegerReport) 1 de septiembre de 2017