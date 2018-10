Un operativo de inmigración que duró dos semana en San Diego, California, concluyó el viernes con el arresto de más de 80 personas, según informó el lunes el canal NBC San Diego citando al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

Un total de 84 individuos terminaron en custodia de ICE tras una redada contra “amenazas potenciales a la seguridad nacional y seguridad pública”, según la agencia.

No se divulgaron los puntos exactos de las redadas, pero más de un cuarto de los detenidos tiene antecedentes penales, informó ICE, agregando que algunos de ellos tienen condenas por delitos sexuales y cargos por armas y asaltos.

Cerca de 46 enfrentan cargos por permanecer en el país tras recibir una orden de expulsión o por ingresar a territorio estadounidense tras ser deportados.

La agencia aclara que aunque la operación se concentró en posibles amenazas a la seguridad nacional y seguridad pública, los inmigrantes sin autorización legal no están exentos.

Datos compartidos por el propio ICE, sin embargo, indican que más de una docena de los arrestados no tiene condenas penales, no han sido deportados anteriormente y no tienen orden de expulsión en su contra.

La agencia migratoria explica que se ve obligada a ejecutar este tipo de operativos en California en respuesta a las leyes del estado que limitan la colaboración de la policía local, una práctica que pone en riesgo tanto a los agentes federales como a los civiles, destacó ICE.

“Continuaremos nuestros esfuerzos contra amenazas a la sociedad civil vinculadas a la inmigración ilegal y promoveremos la deportación de individuos que representen un riesgo a nuestras comunidades”, dijo Greg Archambeault, director de operaciones de ICE en San Diego.

