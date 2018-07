Un operativo de inmigración realizado en el área metropolitana de Washington D.C. y Virginia terminó con el arresto de 132 personas, informaron el martes por la tarde autoridades federales.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) reportó que los detenidos en la redada, que se realizó entre el 9 y el 20 de julio, eran inmigrantes provenientes de Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Fiji, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Mongolia, Perú, Filipinas, Sudáfrica y Sudán.

Todos fueron puestos bajo custodia debido a que habían sido acusados o condenados por delitos penales y civiles. Solo una de las detenidas era mujer.

Según ICE, algunos de los arrestados representan serias amenazas a la seguridad pública y entre ellos destacan notables pandilleros y miembros de organizaciones criminales transnacionales.

ICE operation targeting public safety threats nets 132 arrests in DC, VA https://t.co/JlYCeREogh pic.twitter.com/uoWc00vqRf — ICE (@ICEgov) July 24, 2018

La agencia también confirmó que está trabajando junto a fiscales federales para presentar cargos contra 37 de los arrestados por reingresar ilegalmente al país luego de ser deportados y por posesión de arma de fuego.

Solo el delito de reingreso irregular tras una expulsión forzada llevaría a una pena de hasta 20 años en prisión, según las autoridades federales.

ICE indicó que los detenidos que fueron arrestados pero no han sido encausados penalmente también serán deportados de inmediato. No estableció cuántos de estos inmigrantes sin antecedentes o que no han sido acusados o condenados terminaron bajo custodia.

La masiva redada se realizó en coordinación con agentes del U.S. Marshals Service, fiscales federales y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).