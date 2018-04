Un operativo contra presuntos inmigrantes indocumentados en McAllen, Texas, terminó el lunes con decenas de detenidos y obligó al cierre de al menos tres escuelas en la zona, reportó 4Valley Central.

Las autoridades confirmaron a la estación que los centros escolares afectados fueron la secundaria Morris y las primarias Dr. Pablo Pérez y Rayburn. Todos reabrieron horas después.

UPDATE: The lockouts for three McAllen schools have been lifted after authorities located a stash house on Monday morning.

