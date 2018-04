El presidente Donald Trump dijo en rueda de prensa el lunes que disculparse por querer restringir el flujo de inmigrantes musulmanes al país no favorecería el caso sobre el veto migratorio que actualmente está en la Corte Suprema, informó CNN.

“No hay razón para disculparse porque las leyes migratorias de nuestro país son un desastre y motivo de burla en todo el mundo… son estúpidas y debemos fortalecerlas. Ofrecer una disculpa no surtiría ningún efecto… no hay nada de que disculparse… necesitamos leyes migratorias firmes que favorezcan la seguridad nacional”, puntualizó el mandatario, en su discurso de apertura junto al presidente de Nigeria.

Trump denunció asimismo que las medidas actuales son “débiles”, “patéticas” y “obsoletas”.

“Basta ver lo que ocurre en la frontera sur… con nuestras leyes débiles y obsoletas… y patéticas. No hay país en el mundo que tenga unas parecidas y debemos cambiarlas de inmediato por la seguridad de nuestro país”.

Trump asked whether he should apologize for his immigration rhetoric during the campaign: “There’s no reason to apologize.”

