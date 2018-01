El polémico exalguacil del condado de Maricopa Joe Arpaio, declarado culpable por una corte de prácticas de perfil racial en contra de conductores hispanos, anunció hoy que se postula al Senado por el estado de Arizona para desde allí ayudar al presidente Donald Trump.

En un mensaje en su cuenta personal de Twitter, Arpaio dijo que se presenta para “apoyar la agenda y políticas” de Trump en su misión de: “Hacer a EE.UU. grande otra vez” (Make America Great Again).

“El exsheriff Joe Arpaio anuncia que planea postularse para el escaño en el Senado de EE. UU. que ahora ocupa Jeff Flake”, informó el tuit de la Associated Press.

Former Sheriff Joe Arpaio announces that he plans to run for the U.S. Senate seat now held by Jeff Flake. https://t.co/kOU6nFQ8wi

— The Associated Press (@AP) January 9, 2018