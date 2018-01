Autoridades federales de inmigración llegaron a decenas de tiendas 7-Eleven antes del amanecer del miércoles para realizar auditorías y entrevistar a trabajadores en lo que los autoridades describieron como el operativo más grande en contra de una empresa bajo la presidencia de Donald Trump.

Los agentes se enfocaron en unas cien tiendas a nivel nacional y ampliaron la investigación, que inició con un caso de cuatro años de duración contra la franquicia en Long Island, Nueva York. Las auditorías podrían llevar a que se presenten acusaciones penales o se impongan multas contra la empresa por sus prácticas de contratación.

APNewsBreak: U.S. immigration agents descend on dozens of 7-Eleven stores to open employment audits and interview workers. https://t.co/MOJmw1lEy8

— The Associated Press (@AP) January 10, 2018