Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron a 53 inmigrantes durante un operativo de cinco días de duración en San Diego, California, informaron medios locales.

La redada se enfocó en “individuos cuyas retenciones no fueron cumplidas y fueron encontrados luego de ser liberados de la cárcel de conformidad con (la ley) SB-54”, informaron funcionarios de ICE en un comunicado de prensa.

Originalmente los oficiales de ICE tenían en la mira a 44 inmigrantes indocumentados, pero en los días previos al operativo localizaron a otras nueve personas, lo que elevó el número de detenidos a 53, reportó The San Diego Union-Tribune.

Los arrestos se realizaron en Santee, Vista, Encinitas, Chula Vista, Escondido, Oceanside, San Diego e Imperial Beach en una redada que concluyó el viernes 20 de abril, indicaron funcionarios de ICE.

