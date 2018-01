El gobierno federal inició el jueves el periodo de reinscripción para que cerca de 200,000 salvadoreños puedan permanecer en el país con permiso de trabajo y sin temor a la deportación.

Mediante un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que el periodo finalizará el 19 de marzo y que la extensión del alivio bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) tendrá validez hasta el 9 de septiembre de 2019, cuando deberán abandonar el país luego de que la administración de Donald Trump decidiera eliminar el beneficio a inicios de mes.

