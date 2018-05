El gobernador de Nueva Jersey promulgó el miércoles una ley que permitirá a los estudiantes extranjeros sin estatus legal solicitar ayuda financiera del estado.

La medida sancionada por el demócrata Phil Murphy obligará a la Autoridad de Ayuda a la Educación Superior y al secretario de Educación Superior a crear los procedimientos para que los estudiantes puedan solicitar ayuda financiera.

Los estudiantes que la soliciten deberán haber cursado estudios secundarios en Nueva Jersey durante tres años o más y ser graduados de una escuela secundaria del estado.

“Nuestros ‘dreamers’ son mucho más residentes de Nueva Jersey que mis hijos”, dijo el gobernador en Twitter. “Ellos crecieron aquí y fueron educados aquí, y quieren ser parte de nuestro exitoso futuro económico”.

Our DREAMers are as much New Jerseyans as my kids. They grew up and were educated here and want to be part of our future economic success.

That’s why today I signed a bill to allow our DREAMers to be eligible to receive state tuition assistance to help pay for their educations. pic.twitter.com/UMLvOATvOz

— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) May 9, 2018