ACTUALIZACIÓN: El gobernador de California Jerry Brown ha acordado desplegar 400 elementos de la Guardia Nacional, a petición del presidente Donald Trump, pero indicó el miércoles que no se dirigirán a la frontera entre Estados Unidos con México y que no se encargarán de leyes migratorias.

En una carta enviada al gobierno del presidente Trump, Brown dijo que los efectivos de California se enfocarán en la lucha contra el narcotráfico transnacional, contrabando de armas de fuego y tráfico humano.

El demócrata indicó que los elementos de California no ayudarán a construir un muro para “detener a las personas que escapan de la violencia y buscan una mejor vida”.

Trump quiere que se desplieguen hasta 4,000 elementos a la frontera para combatir la inmigración ilegal y el tráfico de drogas.

Brown dijo que los miembros de la Guardia de California estarán desplegados en la frontera, en la costa y en otros lugares del estado.

La oficina del gobernador señaló que el despliegue se hará una vez que el gobierno federal lo apruebe.

ANTERIORMENTE:

El gobernador de California informó el miércoles que enviará a 400 elementos de la Guardia Nacional a la frontera, pero dejo claro que no harán cumplir las leyes de inmigración, reportó ABC NEWS.

En su declaratoria, Jerry Brown asegura que “déjenme ser claro sobre el objetivo de esta misión. Esta no es una misión para construir un nuevo muro”.

Agregó que “esta no será una misión para cercar a mujeres y niños o detener a personas que escapan de la violencia y buscan una mejor vida. Y la Guardia Nacional de California no hará cumplir las leyes federales de inmigración”.

Brown dijo que los soldados ayudarán a combatir el crimen transnacional, la actividad de las pandillas y a los narcotraficantes, según ABC.

