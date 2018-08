Agentes de inmigración llevan a cabo una redada en una fábrica de remolques en un poblado al norte de Dallas, confirmó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Agentes especiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ejecutan una operación en Summer, TX, como parte de una investigación criminal”, dijo a MundoHispánico Carl Rusnok, portavoz de ICE en Dallas, Texas, mediante un correo electrónico.

HAPPENING NOW: Dozens of ICE agents from Irving, Texas conducting surprise raid on ‘Load Trail,’ – a trailer manufacturer in Sumner, Texas this morning – and detaining undocumented immigrants employed there. pic.twitter.com/GoCrJ1eJcE

— Jason Whitely (@JasonWhitely) August 28, 2018