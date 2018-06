La Casa Blanca aseguró el viernes que el presidente Donald Trump apoyará los proyectos de ley formulados por líderes republicanos que podrían legalizar a miles de inmigrantes y dotar de fondos para su ansiado muro fronterizo.

La confirmación surge horas después de que el mandatario, en una entrevista en televisión nacional, dijera lo contrario.

Trump encendió la confusión el viernes sobre los esfuerzos republicanos para impulsar la legislación de inmigración a través de la Cámara de Representantes, cuando dijo que no firmaría un paquete “moderado”. Pero la Casa Blanca calmó los comentarios, respaldando formalmente la medida y diciendo que Trump se había confundido.

El tumulto de la temporada de campaña estalló cuando los líderes del Partido Republicano dieron los toques finales a un par de proyectos republicanos: una propuesta de derecha dura y un plan intermedio negociado por las alas conservadoras y moderadas del partido, con aportes de la Casa Blanca.

Solo el proyecto de ley de compromiso abriría una puerta a la ciudadanía para jóvenes inmigrantes traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños y reducirá la separación de los niños de sus padres cuando se detiene a las familias que cruzan la frontera, una práctica que ha provocado la condena bipartidista en los últimos días.

“Los miro a las dos”, dijo Trump cuando se le preguntó sobre las propuestas durante una entrevista improvisada en el programa “Fox & Friends” de Fox News, y agregó: “Ciertamente, no firmaría la más moderada”.

El comentario provocó una gran confusión en el Congreso. A principios de esta semana, el presidente de la Cámara, Paul Ryan, dijo a sus colegas que Trump apoyaba el paquete intermedio, y el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller, quien ha sido acusado de intentar sabotear acuerdos de inmigración en el pasado, les dijo a los legisladores conservadores una reunión a puerta cerrada en la que el presidente respaldó ese plan.

Pero un alto funcionario de la Casa Blanca dijo luego que Trump se había confundido y creía que su entrevistador de Fox estaba preguntando sobre un esfuerzo de moderados republicanos – abandonados por ahora – que habría forzado votos en un puñado de proyectos de ley y probablemente condujo a la Cámara a aprobar versiones liberales los líderes del partido se oponen.

El funcionario, que no estaba autorizado para comentar sobre las conversaciones internas, habló bajo la condición de anonimato.

El entrevistador había preguntado específicamente si Trump apoyaba un proyecto de ley conservador redactado por el representante Bob Goodlatte, republicano de Virginia, o “algo más moderado” y le preguntó si firmaría “cualquiera de los dos”.

La Casa Blanca luego publicó una declaración respaldando formalmente la medida.

“El presidente apoya totalmente el proyecto de ley de Goodlatte y el proyecto de ley de liderazgo de la Cámara”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Raj Shah, y agregó que Trump firmaría “ya sea el Goodlatte o los proyectos de ley del liderazgo”.

Trump también intervino por medio de tweets y escribió que cualquier proyecto de ley “DEBE TENER” disposiciones para financiar el muro propuesto con México y frenar el sistema legal de inmigración existente. Esos artículos están incluidos en el paquete moderado.

“¡Háganlo! ¡Ganen! “, Escribió Trump en un tweet que no llegó a respaldar explícitamente el plan de compromiso.

The Democrats are forcing the breakup of families at the Border with their horrible and cruel legislative agenda. Any Immigration Bill MUST HAVE full funding for the Wall, end Catch & Release, Visa Lottery and Chain, and go to Merit Based Immigration. Go for it! WIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2018