ÚLTIMA HORA: California demanda a gobierno de Trump por el muro fronterizo

El fiscal general de California, Xavier Becerra, presentó el miércoles 20 de septiembre una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump para impedir el inicio de la construcción de proyectos relacionados con el muro fronterizo en los condados de San Diego e Imperial.

La edificación de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos fue una de las más famosas y polémicas promesas de Trump durante la campaña presidencial y su financiamiento ha enfrentado varios obstáculos a nivel legislativo desde que el republicano asumió la presidencia en enero de 2017.

No one gets to ignore the law. Not even the President of the U.S. Read about my lawsuit over #Trump's border wall: https://t.co/56zFSLIUbN

