ÚLTIMA HORA: California aprueba ley sobre ciudades ‘santuario’

El gobernador de California Jerry Brown firmó el jueves una ley estatal que amplía las protecciones para los inmigrantes que se encuentran en el estado de manera ilegal

La medida, popularmente conocida como las ciudades santuario, le da al estado más poblado del país herramientas legales a las policías estatales y locales para no colaborar con las autoridades federales de inmigración.

In a sharp rebuke to the Trump administration, Gov. Brown signs the sanctuary state bill. What’s next. https://t.co/wGC5NmsKTg #SB54

