El gobernador de Arizona dijo el lunes que 225 miembros de la Guardia Nacional se dirigen a la frontera con México.

— The Associated Press (@AP) April 9, 2018

BREAKING: Arizona's governor says 225 National Guard members heading to Mexico border to back Trump illegal immigration fight.

En redes sociales, Doug Ducey aseguró que los efectivos llegarán este día a la frontera y que “miembros adicionales llegarán mañana”.

Se desconoce qué labores realizarán los efectivos en la zona.

Just updated Arizona border sheriffs on today's deployment of National Guard. LATEST: 225 guard members being deployed today, additional members tomorrow. pic.twitter.com/HL4lATRyNX

— Doug Ducey (@dougducey) April 9, 2018