El presidente Donald Trump aprovechó el martes su discurso en una ceremonia anual en honor de agentes del orden caídos en cumplimiento del deber para presionar al Congreso a que resguarde la frontera estadounidense.

Trump hizo la exhortación tras hablar sobre un agente de la Patrulla Fronteriza que fue asesinado en noviembre en medio de su labor.

El primer deber del gobierno es proteger a sus ciudadanos, dijo el presidente. Agregó que el Departamento de Seguridad Nacional está en la “primera línea de esta lucha heroica e increíble”.

Today is one of the most important and solemn occasions of the year – the day we pay tribute to the Law Enforcement Heroes who gave their lives in the line of duty. They made the ultimate sacrifice so that we could live in safety and peace. We stand with our police (HEROES) 100%! pic.twitter.com/XDtYRUeOk1

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 15, 2018