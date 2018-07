El presidente Donald Trump declaró el lunes que “no tengo ningún problema” en causar un cierre administrativo del gobierno si el Congreso no le aprueba los fondos suficientes para su plan de seguridad fronteriza que incluya la construcción de un muro.

La sugerencia de Trump lo opone a miembros de su propio partido en el Congreso, que se enfrentan a duras carreras de reelección este noviembre.

El financiamiento del gobierno expira a finales de septiembre, semanas antes de las elecciones de medio periodo.

“No tendría problema en un cierre”, dijo Trump en conferencia de prensa conjunta con el primer ministro italiano Giuseppe Conte en la Casa Blanca. “Es hora de tener seguridad fronteriza”.

Es la segunda vez en pocas horas que Trump emite una amenaza similar.

Durante el fin de semana, el mandatario tuiteó que estaría dispuesto a dejar al gobierno sin fondos si los demócratas no apoyan su plan para la frontera, que incluya la construcción de un muro frente a México.

I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018