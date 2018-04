Trump quiere enviar entre 2,000 y 4,000 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con México

El presidente Donald Trump dijo que quiere enviar entre 2,000 y 4,000 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera entre Estados Unidos y México, para ayudar a los funcionarios federales a combatir la inmigración ilegal y el tráfico de drogas.

Los comentarios de Trump a los reporteros en el avión oficial Air Force One fueron su primer estimado de los niveles de guardia que cree que son necesarios para la protección fronteriza. Sería un número menor de efectivos que los 6,400 miembros de la Guardia Nacional que el expresidente, George W. Bush, envió a la frontera entre 2006 y 2008.

Cuando se le preguntó del costo de la operación, Trump dijo que el gobierno está realizando los cálculos. El mandatario apuntó que planea mantener en el lugar a la Guardia Nacional hasta “que se construya una buena porción del muro”.

Horas antes, Ronald Vitiello, subcomisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, recomendó no hacer un despliegue apresurado.

“Lo haremos tan rápido como podamos hacerlo de forma segura”, declaró Vitiello a Fox News Channel. Indicó que los elementos de la Guardia Nacional harían labores que no requieran trabajo policial, una aparente referencia a patrullajes y realizar arrestos.

Ronald D. Vitello: “There’s wall under construction right now… We have plans for much more.” pic.twitter.com/NpU7SOkSv4 — Fox News (@FoxNews) March 31, 2018

La Guardia Nacional de Texas expresó su apoyo, pero indicó en un comunicado que el despliegue “se encuentra en las primeras etapas de planeación”. Los gobernadores republicanos en los estados fronterizos de Arizona y Nuevo México acogieron el despliegue de la Guardia Nacional. Aún se desconoce cómo responderá el gobernador demócrata de California, Jerry Brown, a la solicitud de Trump.

En Washington, el teniente general Kenneth F. McKenzie de la Infantería de Marina dijo a los reporteros en el Pentágono que aún no se decide cuántos elementos, si acaso, portarán armas durante su participación en la operación de seguridad fronteriza.

Con presencia de tropas en todos los estados, la Guardia Nacional ha sido convocada por presidentes anteriores y gobernadores para colaborar en la protección de las fronteras de Estados Unidos, y el contingente de Texas indicó que tenía “conocimiento de primera mano de la misión y el área de operaciones”, lo que le permitirá integrarse sin problemas a sus nuevas funciones.

El mandatario ordenó el despliegue porque “estamos en un momento crítico” en torno a la inmigración ilegal, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. “Quisiéramos detenerla antes de que las cifras crezcan aún más”, declaró.

Nielsen dijo que los miembros de la Guardia Nacional proporcionarán respaldo a los agentes fronterizos, “ayudarán a revisar la tecnología, la vigilancia, y en algunos casos solicitaremos algunos mecánicos de flota” y liberaremos agentes capacitados para desempeñar otras funciones.

El número de arrestos en la frontera con México se incrementó a 50,308 en marzo, un aumento del 37 por ciento respecto a febrero y de más del triple respecto al mismo periodo del año pasado. Los arrestos fronterizos han subido en 10 de los últimos 11 meses después de caer en abril de 2017 a su cifra más baja desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2003.

Sin embargo, el alcalde republicano de El Paso, Texas, Dee Margo, dijo a la radio pública que no está convencido de que se necesiten tropas adicionales en su ciudad, a la que definió como “la más segura” de Estados Unidos.

Thank you @NPR for the opportunity to share the El Paso perspective about the border https://t.co/LpGXslOkLU — Mayor Dee Margo (@mayor_margo) April 5, 2018

“Ya tenemos una barda que se estableció durante el gobierno de Bush que atraviesa la ciudad”, declaró. En lugar de más tropas, “lo que me gustaría ver es una mayor comprensión de lo que realmente sucede en la frontera”, dijo Margo.