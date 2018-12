El Departamento de Estado detalló hoy que el plan de cooperación bilateral con México para el desarrollo de Centroamérica incluirá 2,000 millones de dólares de nuevos fondos, aunque el monto total que ha destinado a la región asciende a 5,800 millones.

Una portavoz de la diplomacia ofreció detalles sobre el plan que anunció hoy el canciller mexicano Marcelo Ebrard, para el desarrollo del sur de México y de los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador).

Esa portavoz explicó que la cifra de 5,800 millones de dólares anunciada hoy incluye 1,800 millones de dólares que el Gobierno ya gastó o que tiene destinados a algunas partidas, y que corresponden a los años fiscales comprendidos entre 2015 y 2018, es decir, entre el primero de octubre de 2014 y el 30 de septiembre de 2018.

Esa cantidad, además, contiene la petición que el Ejecutivo ha hecho al Legislativo para el año fiscal 2019, así como fondos destinados a proyectos que está impulsando la Corporación para Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC, en inglés), la agencia de financiación para el desarrollo de Estados Unidos.

Lo nuevo, explicó la vocera, son los 2,000 millones de dólares que la OPIC destinará a proyectos en el sur de México.

La OPIC ofrece apoyo financiero, incluidos préstamos, a pequeños negocios que tienen un impacto positivo en los intereses del país.

The U.S. and #Mexico are announcing our intent to take a holistic & coordinated approach to stem illegal migration. Today we announced our commitment to promote a safer & more prosperous Central America and southern Mexico by enhancing security, governance, & economic prosperity.

