En una nueva medida dirigida a fortalecer su agenda antiinmigrante, el presidente Donald Trump anunció una polémica nominación para un puesto clave de inmigración en el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés).

Trump eligió a Ronald W. Mortensen, conocido como activista en contra de la inmigración legal e ilegal, para ser secretario adjunto de la Oficina de Población, Refugiados e Inmigración del DOS, informó la Casa Blanca.

Mortensen es un exfuncionario del Servicio Exterior de Estados Unidos y antiguo miembro del Centro de Estudios de Inmigración (CIS, por sus siglas en inglés), el cual es conocido por defender severas restricciones a la inmigración a Estados Unidos.

La designación de Mortensen, que debe ser confirmada por el Senado (de mayoría republicana), encendió las alertas entre legisladores demócratas y defensores de los derechos humanos.

Ronald Mortensen’s nomination to @StatePRM is deeply troubling. His role as a fellow at the Center for Immigration Studies, an extreme anti-immigrant group founded by a racist who promoted eugenics, & his extreme anti-immigrant rhetoric are disqualifying: https://t.co/g8kBOeVArj — Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) May 25, 2018

“Estoy profundamente preocupado por la profunda participación del Sr. Mortensen con algunas de las organizaciones más antiinmigrantes de nuestra nación, y encuentro algunas de sus declaraciones pasadas no solo ofensivas e imprecisas, sino fundamentalmente en contradicción con los valores y la historia de Estados Unidos”, expresó el senador demócrata por Nueva Jersey, Robert Menéndez, en un comunicado.

“Las declaraciones anteriores de Mortensen y la animosidad hacia los derechos civiles y las libertades civiles son profundamente preocupantes y deben ser planteadas por los senadores”, señaló Lorella Praeli, directora de políticas y campañas de inmigración de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en una declaración.

Ronald Mortensen is a DACA-hating, anti-immigrant zealot who cannot fairly manage the US refugee resettlement program. We do not oppose or endorse nominations, but his behavior is deeply concerning and we ask all senators to hold him accountable. https://t.co/gMy0P0H8Cc — ACLU (@ACLU) May 25, 2018

La larga lista de declaraciones controversiales de Mortensen también incluye ataques contra algunos senadores republicanos, como Marco Rubio, de Florida, y John McCain, de Arizona.

En 2015, Mortensen llamó a Rubio “excepcionalmente ingenuo o simplemente deshonesto” sobre asuntos de inmigración, mientras que un año antes dijo que McCain había hecho que Estados Unidos fuera vulnerable a la infiltración del grupo terrorista del Estado Islámico a través de su “obstinado apoyo a extranjeros ilegales y la apertura de fronteras”.

La oficina del Departamento de Estado que Mortensen presidiría tiene como objetivo “proporcionar protección, aliviar el sufrimiento y resolver la difícil situación de las personas perseguidas y desarraigadas en todo el mundo”, según su declaración de misión.

Sin embargo, muchos legisladores y defensores de derechos humanos sostienen que no es apto para el cargo.

President Trump is only interested in tearing down our institutions and our values. https://t.co/v85eQ6TP3O — Rep. Joe Crowley (@repjoecrowley) May 25, 2018

“Los comentarios racistas, viles y despectivos del Sr. Mortensen contra los inmigrantes y refugiados lo descalifican para servir a nuestro gobierno en cualquier capacidad”, aseguró en una declaración el representante por Nueva York, Joseph Crowley, presidente del Caucus Demócrata de la Cámara de Representantes.