El presidente Donald Trump insistió el jueves en la construcción de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos, alegando que lo “necesitamos desesperadamente”. Con esa postura, parece que hay pocas posibilidades de que termine pronto el actual cierre parcial del gobierno: una suspensión de actividades por falta de presupuesto.

Trump hizo su afirmación en un tuit publicado por la mañana, mientras el actual cierre parcial del gobierno iniciaba su sexto día. El financiamiento del muro ha sido el punto de mayor fricción entre la Casa Blanca y el Congreso desde que Trump llegó a la Casa Blanca.

Have the Democrats finally realized that we desperately need Border Security and a Wall on the Southern Border. Need to stop Drugs, Human Trafficking,Gang Members & Criminals from coming into our Country. Do the Dems realize that most of the people not getting paid are Democrats?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2018