Apenas dos semanas después de ser criticado por referirse a un grupo de inmigrantes como “animales”, el presidente Donald Trump no sólo insistió en dicha afirmación, sino que hizo partícipe de la misma a sus seguidores.

“Es por eso que llamamos a los sanguinarios miembros de la pandilla MS-13 exactamente con el nombre que usé la semana pasada. ¿Cuál era el nombre?”, preguntó el presidente estadounidense a la audiencia, que al unísono respondió: “¡Animales!”.

Durante un mitin de apoyo a Marsha Blackburn, candidata republicana al senado en Nashville, Tennessee, Trump fue más allá y sostuvo que los integrantes de la Mara Salvatrucha “no son seres humanos”.

“Esta pandilla viciosa ha transformado comunidades alguna vez pacíficas que conozco muy bien — las conozco a todas — en campos de muerte ensangrentados, asesinando salvajemente, violando y mutilando a sus víctimas”, añadió Trump, quien no conforme acusó a la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de ser simpatizante de la MS-13.

TRUMP: "What was the name [I used to call MS-13 gang members]?

CROWD: ANIMALS!

Trump has unleashed the ugly in America.pic.twitter.com/Fg5yJQ3Q7p

— SFDB (@sfdb) May 30, 2018