El presidente Donald Trump rendirá un homenaje a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Patrulla Fronteriza, revelaron funcionarios del gobierno.

El evento, a realizarse la próxima semana, no está relacionado con las protestas por el proceder de ambas agencias federales bajo la política “tolerancia cero” de la administración Trump, según un funcionario que pidió permanecer en el anonimato.

“De lo que se trata todo esto es de honrar el trabajo de las fuerzas del orden público y eso es algo en lo que deberíamos poder unirnos, independientemente de las convicciones políticas”, declaró el funcionario al Washington Examiner.

El homenaje, que se llevaría a cabo el próximo lunes, no es una respuesta a la campaña emprendida por algunos sectores de la sociedad civil y retomada por legisladores demócratas sobre “abolir ICE” y, según la fuente, habría sido planeado desde hace tiempo.

ICE ha estado bajo un severo escrutinio como consecuencia de la separación de niños inmigrantes de sus padres en la frontera con México y algunos congresistas demócratas han criticado duramente a la agencia migratoria por sus acciones.

“No hay duda que tenemos que volver a examinar críticamente a ICE y su papel, y la forma en que se administra y el trabajo que está haciendo”, dijo la senadora Kamala Harris, demócrata de California, en una entrevista con NBC. “Probablemente debemos pensar en comenzar de cero”.

Trump, en tanto, ha criticado a quienes piden la disolución de ICE y ha hecho del tema su estandarte de cara a las elecciones de periodo intermedio de noviembre próximo, al acusar a los demócratas de querer abrir las fronteras a los criminales.

In recent days we have heard shameless attacks on our courageous law enforcement officers. Extremist Democrat politicians have called for the complete elimination of ICE. Leftwing Activists are trying to block ICE officers from doing their jobs and publicly posting their…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2018