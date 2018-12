El presidente Donald Trump nuevamente se refirió a la caravana migrante y destacó el “gran trabajo” de varias agencias del gobierno en los puntos de control fronterizos.

El mandatario dijo en un tuit el jueves que “con tanto hablar sobre el muro, la gente pierde de vista el gran trabajo realizado en la frontera sur por la Patrulla Fronteriza, ICE y nuestro gran Ejército”.

With so much talk about the Wall, people are losing sight of the great job being done on our Southern Border by Border Patrol, ICE and our great Military. Remember the Caravans? Well, they didn’t get through and none are forming or on their way. Border is tight. Fake News silent!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2018