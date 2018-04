El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó el lunes a través de su cuenta de Twitter, que México tiene el poder de no permitir el ingreso de grandes caravanas de inmigrantes a su territorio, por lo que deben de detenerlos en la frontera norte porque sus leyes fronterizas funcionan.

El mensaje de Trump sobre México llega días después de que se diera a conocer que el denominado viacrucis “Migrantes en la lucha” continúa su recorrido hacia la frontera con los Estados Unidos.

¡La Caravana-Viacrucis Migrantes – Refugiadxs derrumbando fronteras ayer en Huehuetan! Los agentes abandonaron la garita cuando nos vieron llegando. ¡La gente celebrando esta primera pequeña victoria!// The Refugee Caravan knocking down borders yesterday in Huehuetan! Immigration agents abandoned the post when they knew we were coming. The people celebrated this first little victory!

La caravana, que llegó a Oaxaca la noche del miércoles, salió la mañana del sábado de Niltepec hacia Ciudad Ixtepec, de donde partirán hacia Medias Aguas, Veracruz y Puebla, para continuar con sus actividades, entre ellas, registrar las solicitudes de refugio ante la pobreza, inseguridad y crisis política de sus países.

En la sexta edición de este viacrucis participan 1,500 centroamericanos, de ellos 250 son niños y 400 mujeres, provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, principalmente.

De acuerdo con los organizadores, con este trayecto pretenden concientizar a las autoridades sobre la situación de los migrantes, quienes una vez que abandonan su país de origen recorren la ruta Centroamérica-México-Estados Unidos.

Los participantes se desplazan en autobuses que les han dispuesto las autoridades locales, así como en autos particulares y de alquiler, mientras otros a pie sobre la carretera.

“Ellos (México) deben pararles en su frontera norte, algo que pueden hacer porque sus leyes fronterizas funcionan, no dejar que pasen a nuestro país, que carece de leyes eficaces”, subrayó.

Mexico has the absolute power not to let these large “Caravans” of people enter their country. They must stop them at their Northern Border, which they can do because their border laws work, not allow them to pass through into our country, which has no effective border laws…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2018