Trump dice que está “bastante cerca” de una solución para los jóvenes inmigrantes

El presidente Donald Trump dijo el jueves que estaba “bastante cerca” de lograr un acuerdo con los líderes del Congreso para mantener las protecciones a los jóvenes inmigrantes en situación irregular e insistió en que una “seguridad colosal en la frontera” debe ser parte de cualquier acuerdo.

En declaraciones a la prensa antes de inspeccionar los daños ocasionados por el huracán Irma en Florida, Trump respondió a los dirigentes demócratas que dijeron anoche que tenían un acuerdo sobre el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés). También dijo que la construcción prometida de un muro en la frontera con México será para “más adelante”.

“Estamos elaborando un plan sujeto a conseguir controles colosales en la frontera. Estamos elaborando un plan para DACA. La gente lo quiere, dijo Trump, y añadió: “Creo que estamos bastante cerca, pero necesitamos una seguridad colosal en la frontera”.

En una serie de tuits por la madrugada, refutó lo dicho por el senador Chuck Schumer y la representante Nancy Pelosi, ambos líderes de sus respectivos bloques demócratas.

No deal was made last night on DACA. Massive border security would have to be agreed to in exchange for consent. Would be subject to vote.

Después de una cena privada en la Casa Blanca el miércoles por la noche, Schumer y Pelosi dijeron en un comunicado que acordaron “consagrar rápidamente las protecciones de DACA en una ley” y elaborar un paquete para la seguridad fronteriza, excluyendo el muro.

Nada de eso, replicó la secretaria de prensa Sarah Huckabee Sanders, quien aseguró que “si bien se discutieron DACA y la seguridad fronteriza, “ciertamente que no se acordó excluir el muro”.

Ante los tuits de Trump, Schumer y Pelosi dijeron que las palabras del presidente “no son contradictorias con el acuerdo alcanzado anoche” y que si bien no había un “acuerdo definitivo”, el presidente había dicho que daría su “apoyo a consagrar las protecciones de DACA en una ley y alentar a la Cámara de Representantes y el Senado a que tomen medidas”.

Dijeron en un comunicado que faltaba negociar los detalles sobre seguridad fronteriza, que ambas partes coincidieron en que “el muro no formará parte de este acuerdo” y que Trump se ocuparía del muro más adelante.

Poco después, Trump pareció confirmar este concepto. El muro vendrá más adelante, ahora estamos renovando grandes tramos de muro, secciones enormes, haciéndolo de nuevo” dijo a la prensa antes de partir hacia Florida.

También dijo que los jefes republicanos en el legislativo, el presidente de la cámara Paul Ryan y el líder del bloque mayoritario Mitch McConnell, estaban de acuerdo con su manera de encarar el proyecto de inmigración. “Ryan y McConnell están de acuerdo con nosotros sobre DACA”, dijo Trump, y añadió que había hablado con ellos por teléfono.

Fue un paso insólito más de un presidente que últimamente parece dispuesto a buscar acuerdos con los demócratas para poner en marcha sus prioridades legislativas. Días atrás, Trump, Schumer y Pelosi acordaron extender por tres meses el límite de endeudamiento para acelerar los fondos para los damnificados por los huracanes.

“El MURO, que ya está en construcción bajo la forma de renovar bardas y muros viejos y existentes, seguirá en construcción”, tuiteó Trump el jueves por la mañana.

The WALL, which is already under construction in the form of new renovation of old and existing fences and walls, will continue to be built.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 14, 2017