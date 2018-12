Tras la muerte de dos menores inmigrantes de origen hispano que estaban bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza, el presidente Donald Trump culpó a los demócratas. Pero a los pocos minutos, el periodista mexicano Jorge Ramos lo desmintió y lo acusó a él.

“Cualquier muerte de niños u otras personas en la frontera es estrictamente culpa de los demócratas y de sus patéticas políticas de inmigración que permiten a las personas hacer el largo viaje pensando que pueden ingresar ilegalmente a nuestro país. Ellos no pueden ¡Si tuviéramos un muro, ni siquiera lo intentarían!”, escribió el republicano en su cuenta de Twitter.

Any deaths of children or others at the Border are strictly the fault of the Democrats and their pathetic immigration policies that allow people to make the long trek thinking they can enter our country illegally. They can’t. If we had a Wall, they wouldn’t even try! The two….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2018

Luego agregó: “Los dos niños en cuestión estaban muy enfermos antes de ser entregados a la Patrulla Fronteriza. El padre de la menor dijo que no fue su culpa (de la Patrulla Fronteriza), él no le había dado agua en días. La Patrulla Fronteriza necesita el muro y todo terminará. ¡Ellos están trabajando muy duro y obteniendo tan poco crédito!”.

…children in question were very sick before they were given over to Border Patrol. The father of the young girl said it was not their fault, he hadn’t given her water in days. Border Patrol needs the Wall and it will all end. They are working so hard & getting so little credit! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2018

A los pocos minutos Jorge Ramos replicó al mandatario, al escribir también a través de Twitter: “No, en realidad esos niños murieron cuando estaban bajo la custodia de su gobierno. Es un hecho. Ahora, ni una sola persona debe morir en la frontera”.

Además desmintió que el muro fuera la única solución al problema, al proponer: “Solo un sistema de inmigración legal que realmente funcione puede prevenir más muertes”.

No, actually those children died when they were under the custody of your government. That’s a fact. Now, not a single person should die at the border. And only a legal immigration system that really works can prevent more deaths. https://t.co/ZqHE8fCYRh — JORGE RAMOS (@jorgeramosnews) December 29, 2018

Pero los usuarios de Twitter no estuvieron de acuerdo con el periodista de Univisión.

“No Jorge, en realidad sus padres tienen la culpa. Me trajeron aquí como un niño inmigrante, y mis padres esperaron hasta que EE.UU. me permitiera entrar aquí. Deja de tonterías”, escribió un usuario.

“Jorge, las personas que están enfermas mueren. Tal vez si los padres los hubieran llevado a un hospital en lugar de la frontera, estarían vivos. Y tal vez si el gobierno mexicano no lo permitiera, estarían vivos”, opinó una usuaria de la red social.

