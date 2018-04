El presidente Donald Trump criticó el martes al gobernador de California por rechazar las funciones a ejercer por la Guardia Nacional en la frontera con México.

El gobierno de Trump dijo el lunes que Jerry Brown rechazó los términos propuestos para el despliegue de la Guardia junto a la frontera con México. Sin embargo, un funcionario estatal indicó que aún no se toma una decisión.

Trump quiere que miles de miembros de la Guardia Nacional ayuden a aplicar las leyes inmigración en la frontera hasta que se construya el muro que ha prometido.

El mandatario vaticinó el martes en Twitter que la delincuencia en California empeorará debido a las acciones de Brown.

Trump tuiteó: “Parece que Jerry Brown y California no están atendiendo a la seguridad de su porosa frontera. Él no puede aceptar que la Guardia Nacional patrulle y proteja la frontera y a California. La alta delincuencia va a aumentar. ¡El deseado Muro en San Diego ya fue comenzado!”.

Looks like Jerry Brown and California are not looking for safety and security along their very porous Border. He cannot come to terms for the National Guard to patrol and protect the Border. The high crime rate will only get higher. Much wanted Wall in San Diego already started!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2018