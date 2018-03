Trump cree que hay “dos o tres” prototipos del muro que “realmente funcionan”

Donald Trump aseguró en un discurso ante militares, después de inspeccionar los prototipos del muro fronterizo con México, que hay “dos o tres” modelos preliminares que “realmente funcionan”.

En su primera visita a California desde que ganó las elecciones, Trump revisó los ocho prototipos del muro fronterizo, su gran promesa electoral, que fueron levantados en un área entre Otay Mesa, California, y Tijuana, México.

Posteriormente, el mandatario acudió a la Estación Aérea del Cuerpo de Marines de Miramar, situada unos 20 kilómetros al norte de San Diego, donde dio un discurso de corte patriótico ante varios centenares de militares.

Trump dijo que su visita a la frontera fue “fascinante” y aseguró que hay “dos o tres” de esos modelos preliminares que “realmente funcionan” y que no pudieron ser trepados por escaladores.

If we don’t have a wall system, we’re not going to have a country. Congress must fund the BORDER WALL & prohibit grants to sanctuary jurisdictions that threaten the security of our country & the people of our country. We must enforce our laws & protect our people! #BuildTheWall pic.twitter.com/NGqNueukvj

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018